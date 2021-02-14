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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو العاشر» تستعد لإنشاء مدارس جديدة للتعليم المزدوج

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:34 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العال
أسماء إبراهيم
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كشف الدكتور محمد عبد العال المشرف العام على الوحدة الإقليمية للتعليم الفني المزدوج بمدينة العاشر من رمضان وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين عن خطة الجمعية للتوسع فى إنشاء مدارس وفتح تخصصات فنية جديدة للتعليم المزدوج لخدمة بعض القطاعات الإنتاجية المهمة أبرزها القطاعات الصحية والزراعية والإنتاج الحيوانى وصناعة الجلود والخدمات الطبية والصناعات الخشبية.

وأوضح عبد العال أن خطة الجمعية تأتى بالتزامن مع خطة الدولة 2030 وتبنى القيادة السياسية التوسع فى التعليم الفنى بمفهوم جديد مرتبط بسوق العمل وتغيير النظرة المجتمعية لخريجى "التعليم الفنى"، مؤكدًا بأن المدارس الجديدة التى تتبنى الجمعية إنشائها تتماشى مع تلك الرؤية الجديدة بحيث تصبح مدارس فنية تكنولوجية حديثة تمزج بين التعليم النظرى بالمدرسة والتطبيقى العملى داخل المصانع.

ووصل إجمالي الخريجين من مدارس التعليم الفنى المزدوج بالوحدة الإقليمية بمحافظة الشرقية أكثر من 30 ألف طالب خلال الفترة الماضية من إجمالى 17 مدرسة تابعين للوحدة الإقليمية بالمحافظة، التى تتبع مباشرة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "مبارك كول سابقا" والذى يُشرف عليه الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بعدد 1800 خريج سنوى لمحافظة الشرقية فقط.

كما أشاد عبد العال بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تسهيل الإجراءات وتدشين نظام جديد للتعليم الفني يواكب المعايير العالمية.

من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد عبد العال بصفته نائب رئيس المركز الوطنى للتنمية الموارد البشرية، بأنه هناك خطة لتغيير مسمى مدارس التعليم الفنى لتصبح تعليم مزدوج تكنولوجى "مبارك كول سابقا" ونشر وتسويق مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالتعليم المزدوج لتغيير النظرة المجتمعية للفنيين، مشيرا بأن لدينا قصص نجاح حقيقة داخل مدارس "السويدى" للتعليم المزدوج والتى تقدم لها مؤخرا 11 ألف طلب والتحق بها نحو 350 طالب فقط، حيث لاحظنا إقبال كبير وغير مسبوق فى الإلتحاق بها بالتزامن مع خطة الدولة فى تغيير النظرة المجتمعية للفنيين.

وأكد على اهتمام المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع لاتحاد المستثمرين بالتركيز على استحداث مهن جديدة للطالبات فى منظومة التعليم الفنى المزدوج بشكل يلائم المناخ الجغرافي وطبيعة أعمال السيدات، حيث بدأ التركيز على إنشاء تخصصات لفنى رعاية طبية ومساعد فنى تمرض وفنى مختبرات طبية ومعامل وأشعة، خاصة مع زيادة الطلب مؤخرا على بعض التخصصات الطبية مع تفشى فيروس كورونا.

كما بدأ فعليا المركز الوطنى التواصل مع شركات القطاع الخاص الكبرى والتى تستوعب أعداد كبيرة من الطلاب ومنها سلاسل التجارة الداخلية أو المزارع أو المقاولين والمجموعات الاستثمارية ذات السمعة الحسنة. والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات المؤهلة للقيام بالإشراف على الطلاب كوحدات إقليمية فى جميع المحافظات ضمن معايير محددة.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم المزدوج بوزارة التربية والتعليم لبدأ تخصيص مدارس للتعليم المزدوج بكل محافظة لتلبية احتياجات العمالة الفنية التكنولوجية والنظم الحديثة خلال المرحلة المقبلة.

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