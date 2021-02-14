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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم الأغلبية: جلسة «النواب» لمناقشة لائحة مجلس الشيوخ «تاريخية»

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:34 ص
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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‏قال النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن جلسة المدلس المنعقدة الآن "تاريخية" كونها تناقش لائحة الغرفة الثانية من البرلمان "مجلس الشيوخ"، خاصة وأن التجربة العملية على أرض الواقع أثبتت أن لمجلس الشيوخ دور وطني مهم، وأننا في حاجة فعلية إليه، لأنه يقوم بدور مهم للغاية سواء كان دستوريا أو قانونيا أو من حيث إعداد تقارير ذات أثر فعال، كما أنه يثري الحياة السياسية والديمقراطية السليمة.

وشكر رشاد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لما قاموا به من جهد ودور كبير في إعداد هذا التقرير المهم حول لائحة مجلس الشيوخ.

وأضاف رشاد: "تليقينا كافة المقنرحات والملاحظات من زملاء لنا في مجلس الشيوخ وكذلك بمجلس النواب، وقمنا بدراستها كافة بل وتجاوبنا معها وحرصنا على ذلك بما يتوافق مع الدستور والقانون".

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لقرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع بقانون لإعداد لائحة مجلس الشيوخ‏.

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