«البورصة» توقف التعامل على أسهم «النصر لتصنيع الحاصلات»

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لحين ورود القوائم المالية.وقالت البورصة في إفصاح لها، منذ قليل، إنه تقرر وقف التعامل على أسهم الشركة لحين ورود القوائم المالية الكاملة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام المنقضي 2020، قبل تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة.وسجلت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية صافي خسارة بلغ 8.56 مليون جنيه منذ بداية أبريل 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 6.44 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 7.12 مليون جنيه منذ بداية أبريل حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.44 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.