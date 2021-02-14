لثاني مرة.. جامعة عين شمس تستضيف برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة

استضافت جامعة عين شمس، للمرة الثانية برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة، والذي نظمته مكتبة الإسكندرية لخدمة الطلاب الأفارقة.عقد اللقاء تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.حضر اللقاء حوالي 150 من الطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات القاهرة من دول "السودان، وجنوب السودان، أوغندا، مالاوي، بوروندي، ومدغشقر".وقام الطلاب الأفارقة باستكمال تقديم عروضهم التقديمية عن بلادهم وتقديم نبذة عن الموقع الجغرافي لدول بروندي والسودان، وتاريخهما والتنوع البيولوجي بتلك الدول، بالإضافة إلى عرض لأشهر المعالم والمزارات السياحية بهذه الدول والتنوع الثقافي واللغات بها.كما قدم أحد الطلاب عرضًا عن الذكاء الاصطناعي وتعريفه وأهم تطبيقاته في مجالات الهندسة والزراعة والأغراض اللوجستية.