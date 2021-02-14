الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يركز على مساعدات الإغاثة الانتقائية

يبدأ الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية الاستعدادات لتوفير الجولة الرابعة من مساعدات الطوارئ للأفراد والشركات المتضررة بشدة من جائحة كورونا بحلول نهاية الشهر المقبل، حسبما قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب اليوم الأحد.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن كيم تاي نيون أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي، قائلا إن الحزب سوف يضغط لتمرير الميزانية الإضافية اللازمة للمساعدات بحلول أوائل مارس للتأكد من إمكانية توزيعها بحلول نهاية الشهر نفسه.وقال: "لتقديم الدعم الفوري لمن يعانون بسبب الموجة الثالثة من الإصابات، سوف نناقش أولا تقديم مساعدة انتقائية".ومن المحتمل أن يكون حجم الميزانية الإضافية للجولة الرابعة من المساعدات أكبر من الميزانية السابقة.وكان الحزب الحاكم يضغط لتوفير برامج إغاثة مستهدفة وشاملة كجزء من الجولة الرابعة من المساعدات المرتبطة بكورونا.