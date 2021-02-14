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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دميرطاش: الفقر والجوع سيجبران أردوغان على الانتخابات المبكرة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:28 ص
هدير سند
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قال السياسي الكردي المسجون صلاح الدين دميرطاش، إن الظروف الاقتصادية في تركيا من المرجح أن تجبر حزب العدالة والتنمية الحاكم على إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل الانتخابات المقررة في عام 2023، بحسب ما أفاد موقع أحوال التركي.

ونقلت صحيفة "إيفرينسل" عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، قوله أمس السبت: "لا أعتقد أن الانتخابات ستنتظر حتى عام 2023 فكل الظروف ستجبر الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة. ''

وأضاف أن تداعيات جائحة فيروس كورونا لا تزال تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد التركي، كما لا تزال تشهد الليرة انخفاضا حادا، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر والجوع، مما أدى إلى انخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.

وسجنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان دميرطاش، الرجل البالغ من العمر 47 عامًا، في نوفمبر 2016، متهمة إياه بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور، ويواجه عشرات التهم المتعلقة بالإرهاب والتي قد تصل عقوبتها إلى 140 عامًا.

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