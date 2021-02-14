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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مشروعات بـ80 مليون جنيه في زفتى

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:28 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة بمؤسساتها المختلفة تواصل الليل بالنهار من أجل الانتهاء من افتتاح المشروعات التي ستساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطن.

جاء ذلك خلال جولة الافتتاحات التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لافتتاح عددًا من المنشآت الخدمية بمركز ومدينة زفتى، يرافقه العميد أحمد يحيى والمحاسب محمود أبوحسين، عضوي مجلسي النواب والشيوخ، والأستاذ محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بافتتاح مشروع الصرف الصحي بزفتى والذي يخدم قرى (كفر فرسيس، كفر الزيتون والرياض) وعزب (العتر، وجراسيا، العمايشة والعرايشة) بقيمة تعاقدية 80 مليون جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة.

وأوضح المهندس عادل عطية، أن المشروع يتكون من محطتين رفع، الأولى بطاقة 35 لث بطول 9200 متر طولي للشبكات وخط طرد 1010 متر طولي، والثانية بطاقة 46 لث بطول 13000 متر طولي للشبكات وخط طرد بطول 1830 متر طولي.

كما افتتح محافظ الغربية الملعب الخماسي بمركز شباب سنبو الكبرى، وأشار الأستاذ أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، أن الملعب تم إنشاؤه بإجمالي تكلفة 490 ألف جنيه من خلال وزارة الشباب والرياضة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تفقد المحافظ صالة الألعاب الرياضية ومشاهدة عروض الكاراتيه وكرة القدم.

واستكمل المحافظ جولته بافتتاح مسجد المحطة بقرية ميت الحارون، حيث أوضح الشيخ سيد عبد المجيد، مدير مديرية الأوقاف بالغربية، أن المسجد تم إنشاؤه على مساحة 250 مترا بإجمالي تكلفة 1.5 مليون جنيه، وتم نقله من موقعه القديم للموقع الحالي بعد تبرع أهالي القرية بقطعة الأرض.

وفي قرية ميت الحارون تابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة ميت الحارون ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، والذي يضم تبطين62 ترعة داخل  نطاق المحافظة.

واختتم المحافظ جولته بافتتاح مدرسة منية المباشرين الابتدائية، حيث كان في استقباله المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى فراج، مدير هيئة الأبنية التعليمية،الذي أوضح أن المدرسة تقع على مساحة 1091 م2، وتم إنشائها بتكلفة إجمالية 5 ملايين و454 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية.

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