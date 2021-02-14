كانت تتبع المارونية.. تفاصيل الكنيسة التي دشنها البابا اليوم

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بحي المنشية بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأنبا بافلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هرمينا، والقمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وبعض من كهنة الإسكندرية.و قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة المدشنة اليوم كانت تتبع الطائفة المارونية، ومنذ عام 1999 استخدمتها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية لأداء الصلوات الطقسية وذلك لخدمة الأسر القبطية الموجودة بمنطقة المنشية والجمرك وبحري، وفي عام 2015 تم توقيع عقود الشراء النهائية.وتبلغ مساحة الكنيسة 600 متر مربع وتتكون من أربعة طوابق وبها إلى جانب الكنيسة الرئيسية والمعمودية أربعة كنائس ملحقة، وهي كنيسة الشهداء بالدور الأرضي، وكنيسة القديس القوي الأنبا موسى بالدور الثاني، وكنيسة الملائكة بمنارة الكنيسة البحرية، وكنيسة الآباء السواح بالمنارة القبلية.كما يوجد بها مزار لعدد من شهداء الكنيسة القبطية، وقاعات لخدمة مدارس الأحد وقاعات اجتماعات ومكاتب إدارية.