حبس نصاب استولى على بضائع بـ 3 مليون جنيه بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس نصاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة مدير تسويق بشركة توزيع زيوت والنصب والاحتيال على مالكة إحدى الشركات والاستيلاء على بضائع قيمتها 3 ملايين جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من مالكة شركة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على منتجات زيوت محركات من الشركة الخاصة بها، ورفضه سداد قيمتها.أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام مدير تسويق بشركة توزيع زيوت، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم زاعمًا أنه وكيل لكبرى الشركات التى تعمل فى مجال توزيع زيوت المحركات لبيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم وتمكن من خلال ذلك الحصول على منتجات دهانات من الشركة الخاصة بالشاكية بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه، تحت زعم توزيعها، واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.