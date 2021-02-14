لبنان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

باشر لبنان اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بإعطاء أول جرعة لقاح لطبيب، أملا في تخفيف الضغط على المرافق الصحية في بلد تنهكه أيضا أزمات اقتصادية وسياسية.وتلقى رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، الطبيب محمود حسون، أول جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك بعد يوم واحد من وصول أولى الشحنات التي ضمت 28500 جرعة من بلجيكا إلى لبنان.وقال لوكالة فرانس برس "أتمنى أن يكون ذلك (اللقاح) بداية النهاية لهذه الجائحة في البلد".وزار المستشفى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للاطلاع على العملية، مشيدًا بجهود الأطباء الذين تحملوا أعباءً وقدّموا حياتهم "لحماية الناس من هذا الوباء القاتل".