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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد الثقة في وكلاء كليات بجامعة أسيوط

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:25 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات جديدة بعدد من الكليات بالجامعة، والتي تضمنت تجديد قيام الدكتورة يارا إبراهيم محمد إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة وكيلة للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.

كما اشتملت القرارات، على تجديد تعيين الدكتور السعدي عبد الحميد على الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة كرئيسًا للقسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى تجديد قيام الدكتورة داليا جلال مهران الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب بالإشراف على قسم طب الأسرة بالكلية لمدة عام.

وفيما يخص كلية الطب البيطري فقد قرر رئيس الجامعة، تجديد ندب كلًا من الدكتورة ابتسام محمد حسن المليجى الأستاذ المتفرغ بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب بالجامعة بالإشراف على القسم بكلية الطب البيطري، والدكتور خالد محمد حسانين محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بالإشراف العلمي على القسم بكلية الطب البيطري، وذلك لمدة عام لكلًا منهما.

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