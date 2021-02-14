ضبط 6056 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 6056 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة حملاتها لضبط المخالفات المرورية.