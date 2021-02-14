رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول وفود 20 دولة للمشاركة في مسابقة القرآن الكريم ببورسعيد

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:23 ص
مسابقة القرآن الكريم
مسابقة القرآن الكريم ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
وصلت وفود 20 دولة لمقر الإقامة بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للمشاركة في منافسات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني، التي ستنطلق غدًا الاثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

والتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأعضاء مجلس أمناء المسابقة، مؤكدًا على انطلاقها للعام الرابع على التوالي رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، حيث إنها المسابقة الوحيدة في العالم التي يجرى تنظيمها هذا العام.

ويشارك في الدورة الرابعة للمسابقة 60 متسابق منهم 25 من خارج مصر يمثلون 20 دولة، وتحمل اسم الشيخ المرحوم محمود خليل الحصري، وتحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي".

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

الفقاعة الطبية تهدد مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية «أكثر فتكا»

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«سويلم» و«أبو العلا» يطالبان بتجميد عضويتهما مؤقتا باتحاد الكتاب

«دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

ختام ملتقى «تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات» ببورسعيد

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر