وصول وفود 20 دولة للمشاركة في مسابقة القرآن الكريم ببورسعيد

وصلت وفود 20 دولة لمقر الإقامة بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للمشاركة في منافسات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني، التي ستنطلق غدًا الاثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.والتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأعضاء مجلس أمناء المسابقة، مؤكدًا على انطلاقها للعام الرابع على التوالي رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، حيث إنها المسابقة الوحيدة في العالم التي يجرى تنظيمها هذا العام.ويشارك في الدورة الرابعة للمسابقة 60 متسابق منهم 25 من خارج مصر يمثلون 20 دولة، وتحمل اسم الشيخ المرحوم محمود خليل الحصري، وتحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي".