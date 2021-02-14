البابا تواضروس يفتتح مزار الشهداء بكنيسة المنشية (صور وفيديو)
الأحد 14/فبراير/2021 - 11:42 ص
جرجس صفوتطباعة
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بحي المنشية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتدشينها، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية وبعض من كهنة الإسكندرية.
وافتتح قداسة البابا مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي، كما أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، وتم أخذ صور تذكارية مع نيافة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية، والقمص أبرام إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقس موسى نبيل، كاهن الكنيسة، وكذلك مع أعضاء مجلس الكنيسة اضغط هنا
وافتتح قداسة البابا مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي، كما أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، وتم أخذ صور تذكارية مع نيافة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية، والقمص أبرام إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقس موسى نبيل، كاهن الكنيسة، وكذلك مع أعضاء مجلس الكنيسة اضغط هنا