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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يفتتح مزار الشهداء بكنيسة المنشية (صور وفيديو)

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:42 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بحي المنشية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتدشينها، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية وبعض من كهنة الإسكندرية.

وافتتح قداسة البابا مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي، كما أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، وتم أخذ صور تذكارية مع نيافة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية، والقمص أبرام إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقس موسى نبيل، كاهن الكنيسة، وكذلك مع أعضاء مجلس الكنيسة اضغط هنا

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