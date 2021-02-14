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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تنظم مائدة مستديرة حول دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:20 ص
النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد
محمد الشريف - إسلام نصير
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تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الإثنين، مائدة مستديرة بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

ويشارك في المائدة، النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمير، الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.

ومن المقرر أن يدير الجلسة، الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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