استقرار أسعار الذهب اليوم.. و21 يسجل 797 جنيها

اسقرت أسعار الذهب اليوم الأحد، في الأسواق بعد حالة من الارتباك استمرت طوال الأسبوع الماضي.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من 684 جنيها لعيار 18، عيار 21 نحو 797 جنيها، وعيار 24 نحو 411 جنيها.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الجنيه الذهب سجل 6376 جنيها، وسجل سعر الأوقية العالمية نحو 1824 دولارا.