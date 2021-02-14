احذر.. برودة الأنف تُنذر بأشياء خطيرة في جسدك

- ضعف تدفق الدم



- مثقلًا بالعمل



- ضغط نفسي كبير



- هرموناتك غير متوازنة



يعتقد البعض أن الإصابة بالأنف الباردة هى مجرد علامة على برودة الطقس، ولكن قد لا يكون الأمر كذلك دائمًا، فقد تكون علامة على أن جسمك يحتاج إلى مزيد من الاهتمام.وبحسب موقع «Bright Side» تدل برودة الأنف على ما يلي:-عندما نبقى في غرفة ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة، يحاول الجسم الحفاظ على الحرارة عن طريق تقليل تدفق الدم من الأطراف، وإعادة توجيهه إلى الأعضاء الحيوية في الجسم، قد نلاحظ أيضًا أن أنفنا ستكون أول ما يصاب بالبرد لأن هذا الجزء من الجسم لا يحتوي على الكثير من الدهون، قد يساعدنا احتساء فنجان من شيء ساخن، مثل الشاي أو القهوة، في الحفاظ على الدفء.اكتشفت دراسة في جامعة نوتنغهام وجود صلة بين درجة حرارة أجسامنا وكمية التوتر في دماغنا، أثناء البحث كلما ركز المشاركون على المهام المسندة إليهم أصبحت وجوههم أكثر برودة، خاصة في المنطقة المحيطة بالأنف، إذا شعرت بهذه الطريقة أيضًا أثناء العمل، فقد ترغب في أخذ استراحة سريعة قبل استئناف نشاطك.يمكن أن يكون الضغط العاطفي سببًا لظاهرة رينود، التي تتسبب في تضيق الأوعية الدموية في أطرافنا بشكل كبير لفترة قصيرة من الزمن، ينتج عن هذا برودة وخدر في منطقة معينة، مثل الأنف، ويمكن أن يستمر في أي مكان من بضع دقائق إلى ساعات، ظاهرة رينود أكثر شيوعًا عند النساء وبين أولئك الذين يعيشون في المناخات الباردة.عندما لا تنتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، فقد يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم، إن عملية التمثيل الغذائي البطيئة ستجعل جسمك يحافظ على الحرارة والطاقة، ويمكن أن يؤدي إلى وصول حرارة أقل إلى الأطراف، مثل أنفك.