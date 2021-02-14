الاحتلال يستولي على 19 دونمًا في قلقيلية

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على 19 دونمًا من أراضي قرية عزون عتمة، جنوب قلقيلية الفلسطينية.وأفاد مسئول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، محمد أبوالشيخ، لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا لوضع اليد على نحو 19 دونما غربي القرية، بهدف بناء 66 وحدة استيطانية لصالح مستوطنة "أورانيت" المقامة على أراضي القرية.