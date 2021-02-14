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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

والدة طفل صدمته سيارة نقل في الشروق: «كان بينه وبين الرصيف خطوة»

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:19 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قالت والدة الطفل "عمار" الذى صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطي بالشروق، أمام النيابة أن الطريق كان هادئا وليس مزدحما بالسيارات، مشيرة إلى أنهم كانوا ثلاث أسر يعبرون الطريق، وكانت هي خلف نجلها "المجنى عليه"، وأنه كان قد عبر الطريق وكان بينه وبين الرصيف خطوة واحدة.

تابعت الأم:" السائق اصطدم في حافة الطريق بعدما عبر نجلها الطريق، وأنه كان يقود السيارة بسرعة عالية جدا ومن المؤكد بأن كان مشغول بشئ ما"، مؤكدة بان نجلها لم يكن يلهو ويلعب بمنتصف الطريق مثلما ادعى السائق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق، يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم التحفظ على السيارة والسائق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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