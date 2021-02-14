البابا تواضروس يُدشن كنيسة العذراء والأنبا موسى بالإسكندرية (بث مباشر)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، بثا مباشرًا لقداس البابا تواضروس، خلال تدشين كنيسة الإسكندرية.ويبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، رحلة رعوية بالإسكندرية، استهلها بتدشين كنيسة العذراء والأنبا موسى بالمنشية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.