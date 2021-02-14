بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن ما ورد في بيان وزير الدولة للإعلام، والذي ألقاه أمام المجلس، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى رفض البيان الذي ألقاه وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وهناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.وتناقش الجلسة أيضا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.