«سويلم» و«أبو العلا» يطالبان بتجميد عضويتهما مؤقتا باتحاد الكتاب

أعلن كل من الكاتب والناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا والشاعر أحمد سويلم، أنهما أرسلا مذكرة إلى اتحاد كتاب مصر، مطالبين فيها من أعضاء مجلس الإدارة تجميد عضويتهما مؤقتا، لحين انتهاء ولاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، التي امتدت لست سنوات.وجاء نص مذكرة كل منهما كالتالي: الزملاء المحترمونأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب.. فأمام هذه القرارات التي يمارسها رئيس المجلس، وهذا المناخ غير الصحي غير المسبوق والمهاترات التي لم يشهدها الاتحاد على مدى تاريخه المشرف، وحفاظا على كرامتي وقامتي الإبداعية التي أعتز بها والتي ضحيت عمري من أجلها.. أرجو الموافقة على تجميد عضويتي مؤقتا حتى تنتهي ولاية هذا الرئيس.جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد كُتاب مصر أحال 8 من أعضائه إلى لجنة التأديب، و13 آخرين إلى التحقيق، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، على خلفية انتقادهم لجنة القيد التي منحت العضوية لأحد سارقي أشعار نزار قباني، ومن بينهم الشاعر أحمد سويلم، والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا.كان مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة علاء عبدالهادي، أصدر في أغسطس 2020، بتمرير قرار تنفيذي بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية لإقرار الميزانية الذي كان مقررًا عقده 21 أغسطس وكذلك اجتماع الجمعية العمومية الثانية لإجراء انتخابات التجديد النصفي الذي كان مقررًا عقده يوم 28 من الشهر نفسه إلى أجل غير مسمى.