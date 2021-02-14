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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«معرفة الذات وتحديد الأهداف» في ندوة لأسرة «من أجل مصر» بجامعة حلوان

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:13 ص
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
إسراء جمال
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عقدت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، ندوة أون لاين عبر برنامج زووم، بعنوان عن "معرفة الذات وتحديد الأهداف"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى طلاب وطالبات جامعة حلوان حيث تحرص الجامعة دائما على إكساب الطلاب الخبرات والمهارات التى تنمى أفكارهم ومهاراتهم، بما يسهم فى تعزيز الثقافة والنمط الفكرى، ويساعد فى توفير فرصة عمل مناسبة.

وتناولت الندوة تعريف الذات من خلال تجربة نشاطات كثيرة مختلفة تساعد الشخص على معرفة إمكانياته والعمل على تنمية هواياته المفضلة وتساعده على معرفة ذاته لأن الذات مرتبطة بما يقدمه الفرد للمجتمع، كما تناولت أيضا كيفية تحديد الأهداف من خلال رؤية ما يحتاجه المجتمع وما يتناسب مع قدرات الفرد وإمكانياته، حيث أن تحديد الأهداف هو عملية قوية للتفكير في مستقبل مثالي،و والهدف هو شيء حيوى يتعلق بالامنيات المراد تحقيقها والأهداف نوعين قصيرة المدى وطويلة المدى.

كما تم خلال الندوة التعرف على كيفية وضع الأهداف بطريقة صحيحة من خلال وضع أهداف محفزة، ووضع الأهداف بذكاء، حيث يجب أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس، وأيضا تكون قابلة للتحقيق ومرتبطة بإطار زمني.

كما يساعد تطوير الذات على تحديد نقاط القوة في الشخصية، حيث إنّ التعرف على نقاط القوة يعد أمرًا مهمًا في كل مجالات الحياة بدءًا من العلاقات الاجتماعية ووصولًا إلى الوظائف.

أشرف على الندوة الدكتور يسري شعبان رائد الأسرة وعميد كلية الخدمة الإجتماعية السابق، والدكتور كريم همام نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسئول الأسرة، وبمشاركة الطالب إسلام بيومي الأخ الأكبر، والطالبة يارا هاني الأخت الكبرى.

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