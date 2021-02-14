إخماد حريق في مصنع للمخلفات الزراعية بالوادي الجديد

نجحت قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، في السيطرة على حريق اندلع ليلة أمس بمصنع المخلفات الزراعية.وأكد بيان للمحافظة تأمين المعدات والآلات الموجودة بالمصنع دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، وجارٍ أعمال التبريد بموقع الحريق.وكان قد اندلع حريق كبير، أمس السبت، بمصنع للمخلفات الزراعية بمدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحريق للسيطرة عليه.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق كبير بمصنع المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدات المحلية للسيطرة عليه، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي إصابات قد تحدث نتيجة الاختناق.وكثفت قوات الحماية المدنية بمدينة الخارجة جهودها للسيطرة على الحريق الذي وقع أمس بمصنع المخلفات الزراعية بالطريق الدائري، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية بالمصنع، أو وجود تهديد للمواطنين بالمنطقة.وتتابع القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة الموقف بالموقع، لمحاصرة الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة.