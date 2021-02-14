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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عمال مياه القناة يصلحون عددا من كسور المواسير في وقت قياسي

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:10 ص
عمال مياه القناة
عمال مياه القناة
مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أن غرفة عمليات الشركة تلقت عددا من البلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، وفى فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن فنيي وعمال الشبكات تمكنوا من الانتهاء من عملية إصلاح كسر خط مياه مفاجئ 400 مم الواصل من خط طرد محطة مياه أبو عارف الجديدة 700 مم إلى مناطق عمر بن الخطاب، والألبان القديمة، وعزبة فريد طحيمر، ومنطقة أبوعارف، وعلى إثر ذلك تم إيقاف محطة مياه أبوعارف وإرسال سيارات مياه الشرب التابعة للشركة للمناطق المتأثرة لحين انتهاء عملية الإصلاح، وتم تشغيل المحطة مرة أخرى وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم إصلاح عداية قطر 6 بوصة، وعداية قطر 10 بوصة أمام كوبري بمنطقة عين غصين، وعداية 6 بوصة امام محطة الكرنك الكومباكت بطول 18 مترا، وإصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة مع تغير مشترك 4 بوصة بمنطقة الكيلو 2، كما تم إصلاح كسر 280 مم مساكن مبارك بمدينة المستقبل، وإصلاح كسر خط 250 مم بقرية النصر.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
عمال مياه القناة
عمال مياه القناة يصلحون عددا من كسور المواسير في وقت قياسي
عمال مياه القناة يصلحون عددا من كسور المواسير في وقت قياسي
عمال مياه القناة
عمال مياه القناة يصلحون عددا من كسور المواسير في وقت قياسي
عمال مياه القناة يصلحون عددا من كسور المواسير في وقت قياسي

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