وزير خارجية إمارات يصل سلطنة عمان في زيارة قصيرة

وصل منذ قليل، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى سلطنة عمان في زيارة قصيرة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصولهم، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والسفير خالد بن سعيد الجرادي المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية.وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان المصالحة الخليجية خلال أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، وتوقيع اتفاق العُلا، الذي تم بموجبه إنهاء الأزمة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.