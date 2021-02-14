بعضها ولدت من خلال السينما.. أشهر قصص الحب بين المشاهير

- لويس جريس وسناء جميل



- عمرو الشريف وفاتن حمامة



- أحمد زكي وهالة فؤاد



- صلاح ذو الفقار والفنانه شادية



- محمود ياسين وشهيرة



- حسن يوسف وشمس البارودي



- نور الشريف وبوسي



يرصد «الدستور» بالتزامن مع الاحتفال بـ«الفلانتين» اليوم الأحد، أشهر قصص الحب بين المشاهير.من أشهر قصص الحب في الوسط الفني قصة الكاتب الراحل لويس جريس والفنانة الراحلة سناء جميل، حيث كان الثنائى «سناء» و«لويس» نموذجًا مثاليًا لقصص الحب الرومانسية، لدرجة تقديم فيلم تسجيلي عنهما باسم «حكاية سناء».وتعتبر من أشهر قصص الحب والرومانسية التى كوّن طرفاها ثنائيًا ناجحًا على الشاشة وفي الواقع، حيث ارتبطت قصة حبهما بالجمهور، وقدما أفلامًا من كلاسيكيات الرومانسية.قصة حب الفنان أحمد زكى والفنانة هالة فؤاد كانت رغم قصرها مؤثرة، حيث استمرت زيجتهما عامين فقط، ولكن ارتبط بها للأبد، فلم يتزوج بعدها.كانت قصة حبهما غير معلنة للناس إلا عندما قدما فيلم «أغلى من حياتي»، وشهد الفيلم اشتعال شرارة الحب بينهما.من أشهر قصص الحب في الوسط الفني والتي استمرت علاقتهم حتي فارق هو الحياة.كانت من أشهر قصص الحب التي تحاكت بها الصحف في وقتها حيث كان بيهم قصة حب ملتهبة.كانت قصتهم تروي في حكيات العشاق، فا ارتبط الثنائي معنا بشكل كبير خاصة بعد فيلم «حبيبي دائمًا»، والذي فضح العشق بينهم وأظهره للعالم.