برلمانية تدعو الوزراء للاقتداء بالسيسي في مواجهة المعوقات

دعت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، جميع الوزراء السير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمثل قدوة فريدة ومنهج لم ينتهجه أى من الرؤساء السابقين، ومواجهة المشاكل والمصاعب والمعوقات على أرض الواقع ولا يعتمد على تقارير مكتبية.وأضافت حافظ، أن هذا هو الدافع وراء هذه الدعوة لجميع الوزراء والمسئولين، إذ لا يمر أسبوع دون أن يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه على أرض الواقع تنفيذ المشروعات، ولديه حرص شديد على أن يتابع على الأرض تنفيذ المشروعات، وهذه سُنة حسنة ابتدعها الرئيس أولًا بهدف تنشيط العاملين على سرعة الإنجاز، وهذا بالفعل يتم لدرجة أن كثيرًا من المشروعات تنتهى قبل المواعيد المحددة والمقررة لها، وبشكل يليق بالنهضة التى تحدث فى البلاد.وأكدت، أن الرئيس السيسى يضرب المثل والقدوة لجميع أجهزة الدولة المختلفة، من ناحية أعضاء الحكومة، سواء كانوا وزراء أو محافظين، ومن ناحية الأجهزة المحلية المختلفة، فالرئيس في هذا الشأن يوجه بضرورة نزول المسئول إلى الأرض ليرى بنفسه كل ما يتم ويعمل من أجل إنجاز المشروعات فى مواعيدها المحددة، دون تلكؤ أو مماطلة، ولذلك تجد زيارات الرئيس إلى مواقع العمل تعنى الأخذ بيد العاملين من أجل العمل بإتقان ودون تعطيل.وأضافت النائبة، أن توجيهات الرئيس للعاملين فيها تشجيع دائم لهم للعمل، وأنه لديه حرص شديد على الاطلاع على التفاصيل التنفيذية والإنشائية الجارية في مواقع العمل من المشرفين الهندسيين، وتجده دائمًا ما يوجّه بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية لأي مشروع يتم، مثل ما حدث يوم "الجمعة" خلال تفقده مشروع تطوير محور مسطرد بشرق القاهرة، وجدنا الرئيس يوجه بضرورة تنفيذ أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية، بهدف تحقيق انسيابية في حركة المرور.