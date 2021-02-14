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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تقدم تساؤلا للحكومة بشأن انتشار «التسول»

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:07 ص
النائبة شيماء حلاوة
النائبة شيماء حلاوة
عائشة حسن
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أعلنت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، عن تقديم سؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن إنتشار ظاهرة "التسول والمتسولين" وما يترتب على ذلك من أثار سلبية، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التضامن الإجتماعي.

وأكدت حلاوة، خلال السؤال الخاص بها، أن الدولة المصرية تعاني منذ أمد بعيد من إحدى ظاهرة إنتشار عمليات التسول وزيادة أعداد المتسولين بالشارع المصري، ما تتسبب بشكل كبير في زيادة أعداد (الاختطاف) في الأونة الأخيرة، مٌشيرة إلى المجهود الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية من حملات وهجوم على أوكار ومعاقل المتسولين والتي كشفت عن ضبط عدد كبير للغاية من الأطفال المخطوفين والذين يتم استغلالهم في أعمال "الشحاتة" والتسول.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الظاهرة أيضًا تسببت بشكل كبير في أنتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، فأحيانًا بعد أن تتم عملية الخطف وبتم الانتهاء من استخدام الأطفال في عمليات التسول يتم بيعهم إلى عصابات الاتجار بالأعضاء، وهو ما يزيد من خطورة تلك الظاهرة ويجعلنا أمام حتمية إيجاد حل جذري لتلك الأزمة المتشعبة التي تتصل وتتشابك مع العديد من الظواهر السلبية الأخرى التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بشكل عام.

وأشارت البرلمانية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحدث أكثر من مرة عن هذه الظاهرة، ما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بجمع المتسولين وإعادة تأهيلهم ورفع مهاراتهم من أجل إعادة دمجهم من جديد في المجتمع من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة لهم تمنعهم من العودة إلى ما كانوا عليه ومن ناحية أخرى الحد من تلك الظاهرة السلبية.

وتساءلت النائبة، ما هي خطة الدولة المصرية بشأن الحد من ظاهرة التسول والمتسولين بشكل عام؟، وما هي خطة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس فيما يتعلق بأوضاع المتسولين وتأهليهم من جديد؟.

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