محامي ترامب يتعرض لهجوم على منزله وأكثر من 100 تهديد بالقتل

تعرض منزل مايكل فان دير فين، أحد محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال محاكمة عزله بمجلس الشيوخ، لهجوم، لافتًا إلى أنه واجه تهديدات بالقتل مؤخرًا.وبحسب موقع «هيل» الأمريكي، كشف دير فين، تفاصيل الأضرار التي لحقت بمنزله، مشيرًا إلى أن منزله تعرض لهجوم، كما تلقى ما يقرب من 100 تهديد بالقتل.وفي التفاصيل، أشار إلى أن «المهاجمين حطموا نوافذ بمنزله ورشوا الطلاء، وكتبوا كلمات سيئة حقا في كل مكان».وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام محلية صورة تظهر كلمة «خائن» باللون الأحمر في الشارع قرب منزل فان دير فين بضواحي فيلادلفيا وسهما يشير إلى منزله.