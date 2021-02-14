استطلاع: تحالف المعارضة التركية يتفوق على أردوغان وبهتشلي

كشفت نتائج استطلاع رأى جديد جرى مؤخرا فى تركيا، على تقدم أحزاب المعارضة التركية، أمام حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.وأجرت شركة أوراسيا لاستطلاعات الآراء والأبحاث والدراسات في تركيا، استطلاعا للرأي حول شعبية التحالفات السياسية في تركيا.وأظهرت النتائج تقدم تحالف الأمة الذي يجمع حزبي الخير والشعب المعارضين، أمام تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية برئاسة، رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية.وحصل تحالف الأمة على 48% من نسبة الأصوات المشاركة في الاستطلاع، بينما حصل تحالف الشعب على 41.6%، فيما لم يحزك 10% من المشاركين في الاستطلاع آراءهم بعد.كما لوحظ حصول حزب الخير على 14% من نسبة الأصوات، فيما حصل حزب الحركة القومية على 7.5% من عدد الأصوات، في مقارنة بين الحزبين، وفقا لموقع جمهورييت التركي.