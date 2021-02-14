حاتم العراقي يطلق «حبك إلي وملكي» بمناسبة عيد الحب

أطلق الفنان حاتم العراقي، أغنية منفردة جديدة من اللون الغنائي الرومانسي بمناسبة عيد الحب، حملت عنوان "حبك الي وملكي"، تعاون فيها مع الشاعر عمار محمد، والملحن باقر نجاح، وذلك بشكل فيديو كليب من إخراج المخرج حسن كشمولة.وحققت الأغنية المصورة "حبك الي وملكي" مليون مشاهدة خلال أول يومين من عرضها، عبر قناة الفنان حاتم العراقي الرسمية في "يوتيوب"، والتي صورها في دبي خلال يوم عمل ضمن إجراءات الوقاية الاحترازية الصحية، مجسدًا قصة حب وعشق بين شخصين، والذي عبر بها العراقي في كلمات الأغنية.وقد تم توزيع الأغنية صوتيًا عبر جميع الإذاعات الخليجية، والعربية، الى جانب جميع المكتبات الموسيقية والمنصات المتخصصة في عرض الأغاني، بالإضافة الى عرض الفيديو كليب عبر مجموعة من الشاشات الفضائية العربية.