«دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

يستضيف بيت المعمار المصري بدرب اللبانة بالقلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت المقبل، ندوة بعنوان "مركز دوار العزبة.. رحلة في التصميم"، يُلقيها المعماري أحمد سعفان، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.يُعد "دوار العزبة" مركز ثقافي مُستقل، يقع في عزبة "خير الله" بين طريق الأتوستراد وكورنيش المعادي، كمركز ثقافي ذو قيمة فنية ومعمارية لأهالى المنطقة، مؤكدا على الهوية المعمارية باستخدام الموارد المُوفرة في الموقع.صمم "سعفان" مبنى المركز، والذى ترشح لجائزة أفضل مبني ثقافي في عام 2021، وذلك من خلال منصة "دايلي" الإلكترونية العالمية، كما قدم وشارك فى العديد من الندوات عن العمارة المجتمعية، المكان في تشكيل العملية التصميمية.