لمدة 6 ساعات.. «مياه المنوفية» تعلن قطع المياه غدا عن شبين الكوم

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم، غدًا الإثنين، وذلك لقيام الشركة بدورة الغسيل الدورية، حسب الخطة الموضوعة من قبل.وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خلال بيان، عن قطع المياه غدًا الإثنين الموافق 1522021، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وهي ( كفر المصيلحة وميت خاقان)، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.وأهابت الشركة المواطنين في المدينة وضواحيها من الأماكن التي تتعرض لانقطاع المياه، وأصحاب المخابز، ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.