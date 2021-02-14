ربط نفسه باسطوانة غاز وقفز في النيل.. شاب يحاول الانتحار في دمياط

حاول شاب الانتحار صباح اليوم الأحد، حيث قام بربط اسطوانة غاز طبيعي، على ظهره والقفز في نهر النيل بدمياط في محاولة للتخلص من حياته.تجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ الشاب وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى وتحركت قوة تمكنت من إخراج الشاب قبل وفاته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الواقعة وتحرير محضر شرطي بالواقعة.