«شرطة التموين» تضبط 1274 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1274 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط (4،27 طن "أسماك ماكريل – سجق" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، وذاك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.كما تم ضبط (4،23 طن أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية – طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة)، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكي 4 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة "بدون ترخيص" بمحافظة بالغربية.ضبط (3 أطنان زيت طعام سابق استخدامه من مرتجعات المحلات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ويشكل خطرًا على الصحة العامة)، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.كما ضبطت الحملات (10000 عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج العصائر "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.وتم ضبط (18،9 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية، كما تم ضبط (5،25 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.وضبط (6،8 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع