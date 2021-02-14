استمرار حملة الاعتقالات السودانية بحق حزب المؤتمر الوطني المنحل

تواصلت حملات الاعتقالات التي تشنها السلطات السودانية في صفوف حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.وكانت السلطات السودانية قد أوقفت الخميس، المئات من قادة وكوادر الحزب الحاكم السابق، بعد معلومات كشفت عنها لجنة تفكيك التمكين عن تحركات لعناصر المؤتمر الوطني بغية تنظيم أعمال حرق ونهب.يأتي هذا فيما أكد مسؤول سوداني محلي هدوء الأوضاع في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، مشيرا إلى نشر 18 دورية لتأمين سوق مدني في الولاية.ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم الأحد عن عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة قوله إن إعلان الطوارئ في الولاية جاء نتيجة لرصد عناصر من النظام السابق ترتب لأعمال عنف وترويع المواطنين وتخريب.