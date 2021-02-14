45 طربة.. «الحشيش» يُسقط شخصين في قبضة الأمن بأسيوط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، من ضبط شخصين، حال يستقلان مركبة «توك توك» قيادة أحدهما، وبحوزتهما «45 طربة من مخدر الحشيش، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي».وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الالتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، واستخدام مركبة «التوك توك» في عملية النقل والترويج.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.