رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول الوفد الرئاسي المشارك في افتتاح منظومة التأمين الصحي الإسماعيلية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:57 ص
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الإسماعيلية
مصطفى دياب
طباعة
وصل، اليوم الأحد، الوفد الرئاسي المشارك في افتتاحات المشروعات القومية، التي تشهدها محافظة الإسماعيلية، خلال الأسبوع الجاري.

من جهته، استقبل الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، منذ قليل، وفد طلاب جامعة القناة المشارك بافتتاح المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية، بإشراف الدكتور محمد متولي منسق الأنشطة الطلابية بكلية التمريض.

وأنهت محافظة الإسماعيلية، استعداداتها المكثفة لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح منظومة التأمين الصحي الجديد، خلال الأسبوع الجاري.

وشهدت مدينة الإسماعيلية، أعمال ترميم ورفع كفاءة وصيانة للأعمدة الكهربائية وأعمال تشجير وتجميل، كما تم رفع كفاءة وإضاءة وتجميل مدخل المحافظة، ومنطقة المجمع الطبي والذي سيشهد الايذان بالتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة.

ومن المقرر البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بتشغيل 3 مستشفيات، وهي مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو ومستشفى أبو خليفة، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، خلال المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي.

وتشمل مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، تشغيل 22 مركزا ووحدة صحية، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وتستمر عمليات التسجيل مستمرة في الوحدات والمراكز، حيث تعتبر محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، خلال العام السابق، رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية مع تزويدها بأحدث التقنيات العالمية التي تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية باستغلال التكنولوجيا لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين، بما يحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، ويكون داعم لها.

من جهته، أكد حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحى الشامل، على تعزيز التعاون المشترك في إطارالاستعداد لانطلاق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية، لافتًا إلى أن تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والاعتماد، حيث من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية من خلال 12 مستشفى و20 مركزًا و34 وحدة صحية.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين تُغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

إخلاء سبيل هيثم الحريري بكفالة ألف جنيه

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية «أكثر فتكا»

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

ختام ملتقى «تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات» ببورسعيد

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان