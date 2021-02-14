وصول الوفد الرئاسي المشارك في افتتاح منظومة التأمين الصحي الإسماعيلية

وصل، اليوم الأحد، الوفد الرئاسي المشارك في افتتاحات المشروعات القومية، التي تشهدها محافظة الإسماعيلية، خلال الأسبوع الجاري.من جهته، استقبل الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، منذ قليل، وفد طلاب جامعة القناة المشارك بافتتاح المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية، بإشراف الدكتور محمد متولي منسق الأنشطة الطلابية بكلية التمريض.وأنهت محافظة الإسماعيلية، استعداداتها المكثفة لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح منظومة التأمين الصحي الجديد، خلال الأسبوع الجاري.وشهدت مدينة الإسماعيلية، أعمال ترميم ورفع كفاءة وصيانة للأعمدة الكهربائية وأعمال تشجير وتجميل، كما تم رفع كفاءة وإضاءة وتجميل مدخل المحافظة، ومنطقة المجمع الطبي والذي سيشهد الايذان بالتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة.ومن المقرر البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بتشغيل 3 مستشفيات، وهي مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو ومستشفى أبو خليفة، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، خلال المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي.وتشمل مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، تشغيل 22 مركزا ووحدة صحية، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وتستمر عمليات التسجيل مستمرة في الوحدات والمراكز، حيث تعتبر محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.وشهدت محافظة الإسماعيلية، خلال العام السابق، رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية مع تزويدها بأحدث التقنيات العالمية التي تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية باستغلال التكنولوجيا لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين، بما يحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، ويكون داعم لها.من جهته، أكد حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحى الشامل، على تعزيز التعاون المشترك في إطارالاستعداد لانطلاق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية، لافتًا إلى أن تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والاعتماد، حيث من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية من خلال 12 مستشفى و20 مركزًا و34 وحدة صحية.وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين تُغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.