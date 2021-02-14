بعد 300 إصابة بسلالتين من كورونا.. استمرار المدارس في موزيل بفرنسا

أعلنت السلطات في فرنسا أن المدارس ستظل مفتوحة في إقليم "موزيل" شمال شرقي البلاد، وذلك بعد اكتشاف 300 حالة إصابة بالسلالتين الجنوب أفريقية والبرازيلية، المتحورتين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأيام الأربعة الأخيرة.وقالت محافظة الإقليم حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأحد، إنه تم استبعاد إعادة فرض حجر محلي في الوقت الحالي وإن الإجراءات الحالية المتخذة تعد كافية حتى الآن.ولا يزال سبب انتشار السلالات المتحورة في هذه المنطقة دون غيرها مجهولا حتى الآن، يذكر أن تقديرات وزارة الصحة الفرنسية تشير إلى أن ما نسبته 25% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا، اليوم، أصيبوا بالسلالة البريطانية من الفيروس.