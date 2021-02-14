590800 إجمالى إصابات كورونا فى سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلاد إلى 59 ألفًا و800 حالة.وذكرت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية - أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها.ولم تُسجل حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة.. بينما تعافى 59 ألفًا و604 حالات.