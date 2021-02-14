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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على مستجدات الحالة الصحية للنائب أحمد دندش بعد إصابته بكورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:56 ص
أحمد دندش
أحمد دندش
مصطفى دياب
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قالت مصادر طبية بمستشفيات جامعة قناة السويس إن الحالة الصحية للنائب أحمد دندش في تحسن مستمر بعد ارتفاع واستقرار نسبة الأوكسجين خلال الأيام الماضي.

وكشفت المصادر أنه يجري فحوصات بشكل مستمر تشمل قياس الضغط والسكر ونسبة الأوكسجين وتشبع الرئتين بالهواء على مدار 24 ساعة.

وقالت المصادر إن النائب أحمد دندش كان يعاني من ارتفاع في نسبة السكر بالدم خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلبيًا على صحته وتدهورت حالته الصحية لحين دخوله للمستشفى.

وأشارت المصادر أن الفرق الطبية بمستشفى العزل نجحت في الوصول إلى نسب مرضية واستقرت حالته بشكل كبير بعد قضاء حوالي 10 أيام في المستشفى.

وكشفت المصادر عن إجراء مسحة له خلال الساعات المقبلة لبيان وجود فيروس كورونا من عدمه مشيرة إلى أنه من الممكن خروجه خلال أيام قليلة بعد التأكد من سلبية المسحة.

وكان قد أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح النائب الثاني بعد نائب القنطرة، محمد طلبة.

وقال «دندش»، في بيان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بالفيروس، بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها.

وأضاف: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين»، وأبدى اعتذاره عن عدم التواصل تليفونيًا خلال هذه الفترة، على أن يكون التواصل مع هيئة المكتب.

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