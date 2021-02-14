رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل عميدين جديدين

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عمداء الكليات الذين صدرت لهم قرارات جمهورية مؤخرًا بتعيينهم عمداء لكلياتهم، وقدم لهم التهنئة متمنيًا لهم التوفيق في تولى إدارة كلياتهم، ومؤكدًا على تقديم كل الدعم والمساندة لهم لنجاحهم في أداء مهمتهم، وهم الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور سامى خليل، عميد كلية الطب البيطري.ومن جانبهما أعرب العميدان عن شكرهم وتقديرهم للثقة في تحمل هذه المسؤولية، ومؤكدين العمل على بذل قصارى جهدهم للارتقاء بكلياتهم خلال فترة عمادتهم.