«ربنا معاكو».. المصريون يستخدمون «الكوميكس» للاحتفال بعيد الحب

يصادف اليوم ١٤ فبراير، الاحتفال بعيد الحب أو الفالنتاين، وتصدر تريند تويتر وكعادة المصريين الذي يحولون أى شيء إلى كوميديا، انتشرت "الكوميكس المعبرة عن هذا اليوم.وضمن روايات الاحتفال بهذا اليوم يقول البعض إنه في القرن الثانى الميلادى كان القديس «فالنتاين» بمدينة «تورنى» في روما، وقام الإمبراطور الرومانى «أوريليان» بسجنه ثم أعدمه في ١٤ فبراير بسبب تدينه.ويتبادل العشاق والمحبون الهدايا المختلفة في عيد الحب وتنتشر الورود الحمراء في الشوارع.