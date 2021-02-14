ختام ملتقى «تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات» ببورسعيد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات ملتقى تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من انتشار الإعاقات المنعقد احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أقيم بالتعاون بين فرع ثقافة بورسعيد "بيت ثقافة النصر" ومركز النيل للإعلام ببورسعيد، والاتحاد النوعى لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من 10 حتى 11 فبراير 2021، بمجمع إعلام بورسعيد، وقد بدأت الفعاليات باستعراض ما تم إنجازه من العام الماضي لتنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر السابق وتقرير تشكيل لجان مختلفة لتنفيذ التوصيات في مؤتمر هذا العام.بدأت الجلسة الختامية بكلمات لممثلى المجالس والجمعيات الأهلية المشاركة بالملتقى، تلاها إعلان التوصيات والتي كان من أهمها، ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بعرض قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يتم استخدام الفن بجميع مهاراته كمدخل للتعامل مع المهارات الخاصة، وإنشاء كلية لعلوم التأهيل ببورسعيد للتوعية بحقوق المرأة ذات الإعاقة، كذلك تنمية الوعي السياحي في المدارس الخاصة مع ذوي الاحتياجات الخاصة.