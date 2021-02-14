أمريكا: إصابة 24 بكورونا خلال المشاركة بمؤتمر حول اللقاحات المضادة للفيروس

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، إن 24 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد إثر مشاركتهم في مؤتمر أقامه الطبيب بيتر ديامانديز، مؤسس شركة "كوفاكس" التي تعمل على تطوير لقاحات مضادة للفيروس، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن المؤتمر الذي استمر عدة أيام شارك به 100 شخص لم يرتد معظمهم كمامات.وقال الطبيب بيتر ديامانديز، عبر موقعه على صفحة (فيسبوك): "رغم إجراء 452 فحصا ووجود أربعة أطباء رفقة الطاقم خلال تجمع صغير شديد الاحتواء، 24 شخصا أظهروا نتائج إيجابية لفيروس كورونا، بمن فيهم أنا".وأكد ديامانديز أنه اتخذ جميع الاحتياطات المناسبة قبل المؤتمر، بما يشمل طلبه من الحضور إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة على الأقل من مشاركتهم، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة خاصة لأخذ مسحات يومية من المشاركين.وأشار إلى أن جزءا من الحضور لم يلتزم بارتداء الكمامات، مضيفا: "هذا بالطبع أحد أكبر إخفاقاتي وواحد من أهم الدروس التي تعلمتها".يذكر أن ديامانديز درس الطب في جامعة هارفارد، وهو أحد مؤسسي شركة "كوفاكس" التي تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.