«كورونا» يُكبّد كبرى شركات الطيران الكندية أكثر من مليار دولار خسائر

أعلنت كبرى شركات الطيران الكندية إير كندا تسجيلها خسارة قدرها 1.16 مليار دولار، في الربع الأخير من عام 2020 بسبب فيروس كورونا.ووصف الرئيس والمدير التنفيذي للشركة كالين روفينيسكو، الخسارة بأنها الأسوأ في تاريخ الطيران، وقال في تصريحات لشبكة ( سي بي سي ) نيوز الإخبارية الكندية اليوم الأحد، إن المناقشات تصاعدت خلال الأسابيع الماضية مع الحكومة الفيدرالية الكندية حول حزمة الإنقاذ لقطاع الطيران بسبب أزمة كورونا وتقديم دعم مالي له.وأشار روفينيسكو إلى أن الإيرادات التشغيلية لشركة طيران إير كندا، انخفضت إلى 827 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، حيث أعاقت جائحة كورونا السفر جوا.وأشار إلى انخفاض عدد الركاب في طيران كندا بنسبة 73 في المائة في عام 2020، وذلك بعد عدة سنوات من النمو القياسي للشركة.