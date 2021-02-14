بعد تصدرها الترند.. أغاني جنات عن «الحب»

اللي بينى وبينك

- حبيبى على نياته

- بحبك

- حب جامد

اغنية جيالك

تصدرت المطربة جنات الترند في محرك البحث "جوجل"، بعد إحيائها حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية، مساء أمس.وقدمت جنات بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، مجموعة من أغانيها الخاصة، إلى جانب مختارات من الطرب الأصيل.كانت من أول الأغنيات التى تركت بصمة مع الجمهور، فور طرحها هى أغنية "اللى بينى وبينك" من أول ألبوم لها وهو "اللى بينى وبينك".نالت أغنية حبيبي علي نياته التي نالت شهرة كبيرة بين الشاب والتي تعتبر من أشهر أغاني الحب لجنات وكانت من ضمن الأغانى التى تسببت فى زيادة شهرة النجمة جنات، وهى من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد الصاوى، وتوزيع هانى يعقوب.من أشهر أغاني الحب لجنات والتي نالت شهر ة كبيرة عند صدورها وهي من ألبوم "اللي بينى وبينك".تعتبر من أشهر أغاني الحب والتي تعتبر من أكثر الأغانى المميزة للنجمة جنات، وكانت ضمن ألبوم "حب امتلاك" وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.من اشهر اغاني الحب للمطربة جنات وهو من البوم " حب امتلاك"يذكر أن آخر عمل فني لجنات كان تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وآخرين، والذي كان يعرض على "سي بي سي" في الفترة الماضية.