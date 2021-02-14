توافد المحامين للتصويت على انتخابات النقابة الفرعية بالبحر الأحمر (صور)

فتحت اللجان الانتخابية لنقابة المحامين في مواعيدها المقررة فى تمام الساعة التاسعة صباحا اليوم الأحد، وذلك لإجراء إنتخابات الإعادة بمقر اللجان الانتخابية الأربعة بواقع لجنتين في الغردقة، ولجنة انتخابية في كلًا من القصير ورأس غارب بالبحر الأحمر، وسط إشراف قضائي كامل.وشهدت اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة توافد كثيف منذ الصباح الباكر من قبل أعضاء الجمعية العمومية.وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر، تأجيل الانتخابات إلى اليوم الأحد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للانتخابات التي أقيمت الأحد الماضي 7 فبراير، بسبب الامتناع الجماعي عن التصويب بسبب وجود خطأ في كشف المرشحين.