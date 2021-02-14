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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أنا أصلا شمام».. حكاية أحمد الفيشاوي مع المخدرات

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:15 ص
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
سلمى بدر
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تصدر الفنان أحمد الفيشاوى التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده على سؤال خلال لقائه مع برنامج "أبو حفيظة"، كيف قدمت دور شمام في فيلم ولاد رزق؟، قائلا: أنا أصلا شمام، مما جعله يثير جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صراحته وردوده الغير متوقعة.

لم يكن ذلك الاعتراف الأول من الفنان أحمد الفيشاوى بأنه مدمن للمخدرات فقد صرح بذلك في أكثر من مقابلة تلفزيونية، ترصد "الدستور" اليوم تصريحات عديدة لأحمد الفيشاوى عن تعاطيه للمخدرات.

◄ كنت عايز اركب بساط سحري:

صرح الفيشاوى خلال لقائه ببرنامج "أنا وأنا"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية سمر يسرى، أن الإنسان خلق حرا، مشيرًا إلى أنه جرب أنواع مختلفة من المخدرات مثل أى شباب فى المراهقة، متابعًا: "كنت عايز أركب بساط سحرى وأروح جناين وأشجار وحاجات حلوة عشان كده كنت بشربها ولازلت أوقات".

◄ اعترافه بتعاطى البودرة:

القصة الأكثر تأثيرًا في حياة أحمد الفيشاوي كانت عندما خرجت هند الحناوي لتكشف عن زواجهما السري وتكشف عن حملها منه ورفضه الاعتراف بابنته وطلبه منها إجهاض الجنين وقتها كان أحمد يعمل في برنامج "يلا شباب" الديني إلى جانب أحمد الشقيري ويقدم النصائح للشباب تغيرت حياته بسبب تخلى الجميع عنه ولم يساعدوه حتى أقرب الناس من الدعاة الذين كان يثق بهم.

وأكد الفيشاوى خلال مقابلة تلفزيونية انه تعاطي كل انواع المخدرات وأكثر ما استمتع به هو "البودرة" التي جربها مرة واحدة فقط في حياته وأنه يشرب الخمور بجميع أنواعها حتى ينسى تلك الفترة من حياته، واعتبر هذا الأمر حرية شخصية.

◄ تعاطيه أمام ابنته

في 2015 قامت هند الحناوى طليقة أحمد الفيشاوى وأم ابنته بكتابة بيان ضده معلنة فيه أنه غير أمين على ابنته بسبب تعاطيعه للمخدارات أمامها وأنه ستقوم بمقاضاته وهو ما أكده الفيشاوى خلال مقابلات تلفزيونية.

◄ ابتعاده عن المخدرات:

في مقابلة مع برنامج شباب تووك قال الفيشاوي الصغير إن الرياضة أصبحت عشقه مؤخرا وترتيبها الأول في حياته لانها أنقذته من إدمانه للمخدرات، وسبب توقفه عنها، وقال أنا أدمنت وكنت مقتنع بكل حاجه بعملها وخصوصا لما كنت بشوف والدى كان يتعاطى المخدرات، ولكنه لم يشعر بالتعب بسبب افتقاده للمخدر أو وهو يتعاطى، ويشعر بأنه فخور به.

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